Wieder eine Nacht des Feuers in Palma de Mallorca

In der Nacht zum Samstag (25.5.) waren der oder die Pyromanen wieder in Palma de Mallorca unterwegs. In weniger als drei Stunden kam es zu drei Bränden. Wie mehr als 300 Mal in den letzten Monaten brannten Plastik-Müllcontainer. Diesmal in der Straße Guadiana um Mitternacht, in der Straße Aragón 43 um zwei Uhr dreißig und um Viertel vor drei Uhr morgens in der Straße Jafuda Cresques de Palma 41.

Verletzt wurde niemand, die Feuerwehr sicherte die Brandherde. Die Polizei hat in der Nacht Zeugen gefragt, ein Verdächtiger soll beobachtet worden sein. Die Person konnte allerdings nicht gefasst werden.

Am 25.4 wurden zwei Verdächtige (48, 51) festgenommen, die Container nahe eines Wohnhauses angezündet haben sollen. Die Männer konnten anhand von Kameraaufnahmen identifiziert werden. Sie gaben an, das Feuer "spontan" gelegt zu haben. Obwohl sie in Untersuchungshaft sitzen, werden weiter Feuer gelegt. /lk