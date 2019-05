Zum Wochenstart lacht die Sonne wieder über Mallorca

Am Sonntag war der Himmel über Can Pastilla bewölkt.

In der Nacht zum Sonntag hat es in Palma de Mallorca geregnet. Der Tag begann wolkig, teilweise kann es tagsüber zu einzelnen Schauern kommen, auch das eine oder andere Gewitter ist am Wahltag nicht unmöglich. Der Wind kommt aus dem Norden.

Die Temperaturen in Palma liegen tagsüber bei 24 Grad, in der Nacht 14 Grad. In Felanitx werden 22 Grad tagsüber erreicht, nachts 14 Grad. In Lluc werden es 19 Grad, in der Nacht kühlt es ab auf 9 Grad.

Am Montag verziehen sich die Wolken, die Sonne zeigt sich wieder verstärkt, es wird schöner und etwas wärmer.

In Palma klettert das Thermometer auf bis zu 25 Grad, nachts wird es 15 Grad warm. Felanitx 23 Grad, nachts 14 Grad. In Lluc werden 21 Grad erreicht, nachts 9 Grad. Der Wind weht aus westlichen Richtungen. /lk