Achtung, Falschgeld: britische Familie auf Mallorca festgenommen

Beamte der Guardia Civil haben eine britische Familie festgenommen, die in ihrem Urlaub auf Mallorca systematisch mit gefälschten Pfund-Scheinen bezahlt haben soll. Geschädigt wurden in erster Linie Wechselstuben und Supermärkte, wie es in einer Pressemitteilung der Polizei vom Sonntag (26.5.) heißt.

Die Familienmitglieder bezahlten demnach vor allem mit 50-Pfund-Scheinen. Eingekauft wurde etwa eine Flasche Wasser, und gegen die Blüte gab es das Wechselgeld in echten Scheinen. Ein Angestellter schöpfte Verdacht und alarmierte die Polizei.

Die Beamten stellte echte und gefälschte Geldscheine sicher. Diese waren nach Einschätzung der Polizei von hoher Qualität, auch die Sicherheitsmerkmale waren professionell imitiert. /ff