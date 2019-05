Ferienapartments Fils Suites setzen auf Integration im Stadtviertel

Fils Suites - ein mit Liebe restauriertes und als Ferienwohnungen vermietetes Gebäude in Palma de Mallorca - will Vorbild dafür sein, wie sich Tourismus und Stadtleben miteinander vereinen können. "Wir wollen, dass unsere Kunden die Angebote im Stadtviertel nutzen", erklärt deshalb Mitbegründer Toni Oliver. Daher gebe es den Apartments auch keinerlei Dienstleistung oder Gastronomie-Angebot. Die Eröffnung vor neun Monaten will das Unternehmen jetzt zusammen mit den Nachbarn feiern. Am Donnerstag (30.5.) seien die umliegenden Restaurants am Platz dazu eingeladen.

Das Gebäude im Stadtviertel Sa Gerreria zwischen dem Carrer Ferreria und der Plaça Raimundo Clar gehörte früher dem Textilunternehmer Vicente Juan Rosselló, in dessen Werkhallen Baumwolldecken und Militärkleidung hergestellt wurden. 2015 kauften die jetzigen Besitzer das heruntergekommene Haus auf, um es zu restaurieren und als Ferienapartments herzurichten.

"Unsere Hauptkunden sind Deutsche, Briten, Schweden aber auch Spanier im Alter von 30 bis 70 Jahren. Wir setzen vor allem auf Familien oder Besucher, die über längere Zeiträume kommen wollen. Zum Beispiel haben sich hier Opernsänger eingemietet, die im Teatre Principal aufgetreten sind", meint Oliver. /tg