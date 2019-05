Nächtlicher Hauseinsturz auf Mallorca

Eine Familie auf Mallorca ist einer Tragödie entgangen. Über ihren Köpfen stürzte ein Teil ihres Hauses ein. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet.

Der Vorfall ereignete sich in den Morgenstunden am Donnerstag (23.5.) in El Toro, wie erst jetzt bekannt wurde. Die Anwohner hörten seltsame Geräuche in der Nacht und versammelten sich im Wohnzimmer. Vor ihren Augen krachte das Dach zusammen.

Warum es zu dem Unglück kam, ist noch unklar. Das Haus gehört dem ehemaligen Polizeichef von Valldemossa. /rp