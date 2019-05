Kurz schlecht, dann kommt das paradiesische Sommerwetter nach Mallorca

Da geht noch mehr, denkt man sich bei dem Wetter auf Mallorca. Diese Woche ist es gar nicht so schlecht, aber einen Ticken mehr Sonne und Wärme wären besser. Am Mittwoch muss der Regenschirm ausgepackt werden, danach wird es fast schon traumhaft.

Am Mittwochvormittag gibt es zu 100 Prozent Regen, prognostiziert der spanische Wetterdienst Aemet. Nach dem Mittagessen lockert der graue Himmel langsam auf, und die Sonne kommt heraus.

Die Tagestemperaturen liegen inselweit bei 22 Grad. In der Nacht ist mit 12 Grad in Palma de Mallorca zu rechnen, 13 Grad in Sa Pobla, 16 Grad in Felanitx.

Ab Donnerstag wird das Wetter Schritt für Schritt besser. Regnen wird es die restliche Woche nicht mehr, die ein oder andere Wolke kann jedoch am Himmel vorüberziehen.

Die Temperaturen steigen immer weiter an. Am Wochenende könnte sogar die 30-Grad-Marke geknackt werden. /rp