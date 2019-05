Bahn defekt: Feuerwehr auf Mallorca befreit 48 Kinder aus acht Metern Höhe

Die Feuerwehr Mallorca hat am Mittwoch (29.5.) 48 Schulkinder befreit, die rund eineinhalb Stunden auf einer Höhe von acht Metern in den Waggons einer Besucherbahn eingeschlossen waren. Die Rettungsaktion auf dem Gelände der Verbrennungsanlage in Son Reus am Stadtrand von Palma de Mallorca lief ohne weitere Vorkommnisse. Verletzt wurde niemand.



Die Schulkinder waren zu Besuch in der Recycling- und Verbrennungsanlage des Unternehmens Tirme. Dort werden regelmäßig Führungen für Kinder und Erwachsene durchgeführt. Doch die eigens für diesen Zweck zur Verfügung stehende Bahn blieb plötzlich stehen. Da sie sich an dieser Stelle acht Meter über dem Erdboden befand, konnten die Kinder nicht einfach aussteigen, und die Feuerwehr musste mit dem Leiterwagen kommen.





?? Avería del tren monorrail elevado que hay en en Centre d'Educació Ambiental de TIRME (camí de Sa Fita).

51 persones en el interior (3 adultos 49 niñ@), del IES Jafudà Cresqués, cursos A i B de prim. 1h30' retenidos a 8m altura.

13:45 aprox.

[hilo] pic.twitter.com/jM1hFPWZlF — A.C.i E. (@BombersDePalma) 29. Mai 2019