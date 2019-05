Polizei verhaftet mexikanischen Magnaten am Flughafen Mallorca

Archivfoto einer Festnahme am Flughafen.

Archivfoto einer Festnahme am Flughafen. Foto: DM

Der mexikanische Großunternehmer Alonso Ancira ist am Mittwoch (29.5.) am Flughafen Palma de Mallorca festgenommen worden. Die Nationalpolizei handelt aufgrund eines internationalen Haftbefehls. Der Magnat wird in Mexiko wegen mutmaßlicher Wirtschaftsverbrechen gesucht.

Alonso Ancira ist Besitzer des Unternehmens Altos Hornos (Ahmsa), eines der größten Eisenwerke des Landes. Die Polizei verhaftete ihn, als er ins Flugzeug einsteigen wollte. Zuvor hatte die mexikanische Staatsanwaltschaft die Ahmsa-Konten einfrieren lassen.

Mexikanischen Medienberichten zufolge könnte die Festnahme mit dem mutmaßlich überteuerten Verkauf einer Fabrik für Düngemittel zu tun haben, bei der der staatliche Mineralölkonzern Pemex geschädigt wurde. /tg