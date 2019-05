Umweltschützer auf Mallorca kritisieren illegale Feier am Traumstrand Es Trenc

Was wird hier vorbereitet?

Was wird hier vorbereitet? Foto: Terraferida

Illegale Hochzeitsfeiern am Traumstrand Es Trenc auf Mallorca? Diesen Verdacht hegen zumindest Umweltschützer der Initiative Terraferida, die Fotos von Aufbauarbeiten an dem Naturstrand veröffentlicht haben. Sie zeigen, wie am Donnerstag (30.5.) im Gebiet der geschützten Dünen ein Zelt aufgebaut und weiteres Material für eine Zeremonie vorbereitet wird.

Events dieser Art sind in dem Naturschutzgebiet, das in Folge des Massenandrangs bereits massiven Schaden genommen hat, verboten. Zuletzt hatte Terraferida im Sommer 2018 eine illegale Hochzeitsfeier am Es Trenc zur Anzeige gebracht, bei der auch der Einsatz von lauter Musik, eines Geländewagens sowie einer Drohne kritisiert wurden. Die Umweltschützer kritisieren, dass Agenturen systematisch das Verbot missachteten.

Es Trenc steht seit knapp zwei Jahren unter Naturschutz. Derzeit wird ein Parc-and-Ride-Parkplatz hergerichtet, das Parken an der Zufahrtsstraße ist nicht mehr erlaubt. /ff