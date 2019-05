Einbruch in Haus von Mordopfer an der Playa de Palma

Diebe sind in der vergangenen Woche in das Haus an der Playa de Palma eingestiegen, in welchem Mitte Mai eine Frau ermordet wurde. Sie stahlen zwei Fernseher und eine Armbanduhr.

Die Polizei hatte das Haus für weitere Ermittlungen noch versiegelt. Der Sohn und dessen Freunden, die nach Belgien geflüchtet waren, wurden inzwischen in Jugendhaft eingewiesen.

Am Montag (27.5.) hatte ein Mitbewohner der Toten den Diebstahl angezeigt. Der Einbruch geschah zwischen dem 15. und 26. Juni. Anwohner hatten bereits in den vergangenen Wochen ein Pärchen mit einem Baby bemerkt, dass sich offenbar als Hausbesetzer in dem Gebiet niedergelassen hatte. Bei einer Kontrolle konnte die Polizei aber nicht finden. /rp