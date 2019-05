Traumwetter am Wochenende auf Mallorca

Meteorologisch gesehen fängt am Samstag (1.6.) der Sommer an. Das scheint der Wettergott auf Mallorca ähnlich zu sehen. Denn das Wochenende wird sommerlich.

Bereits am Freitag (31.5.) sind Wolken Fehlanzeige. Die Temperaturen liegen inselweit bei 26 Grad. In der Nacht kühlt es auf 12 Grad in Palma de Mallorca ab, 15 Grad an der Ostküste um Felanitx.

So sieht es gerade auf Mallorca aus: die MZ-Livecams

Der Samstag startet etwas neblig. Der Nebel verzieht sich aber schnell, und die Sonne scheint den ganzen Tag durchgehend. In der Inselmitte werden Temperaturen um die 28 Grad erreicht, an der Küste sind es zwei Grad weniger. Die Temperaturen in der Nacht gleichen denen vom Vortag.

Genauso schön geht es am Sonntag weiter. Wieder gibt es Nebel am Morgen und den Rest des Tages Sonnenschein. Die Temperaturen steigen leicht an und dürften ortsweise die 30-Grad-Marke knacken. Erfrischung gibt es im Meer. Das Wasser an der Playa de Palma ist 22 Grad kühl. /rp