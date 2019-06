Zwei schwere Autounfälle mit Toten und Verletzten erschüttern Muro

Zwei schwere Autounfälle erschüttern Mallorca. Am frühen Samstagmorgen (1.6.) gegen 6.15 Uhr sind ein Lastwagen und ein PKW in der Nähe von Muro auf der Landstraße nach Santa Margalida frontal kollidiert. Der 38-jährige Fahrer des Lasters starb noch an der Unfallstelle. Der 19-Jährige, der am Steuer des Autos saß, wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Son Espases gebracht.

Die Ermittler gehen davon aus, dass das Auto hinter einer Kurve auf die andere Fahrbahn geriet, auf der der Lastwagen fuhr. Bei den Bergungsarbeiten waren unter anderem Feuerwehrleute, die Ortspolizei von Muro und Beamte der Guardia Civil beteiligt. Die Landstraße wurde drei Stunden lang abgesperrt, der Verkehr umgeleitet.

Aktualisierung (13 Uhr): Mittlerweile ist bekannt, dass der junge Unfallfahrer unter Alkoholeinfluss stand. Das ergaben Blutproben im Krankenhaus. Sollte er sich von seinen Verletzungen erholen, drohen ihm Anklagen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Tötung.



Auto stürzt in Flussbett

Um kurz vor sieben dann der andere Unfall: Ein mit drei jungen Leuten besetztes Auto stürzte kurz hinter Muro auf der Landstraße nach Inca aus noch unbekannten Gründen einen Erdwall herunter und kam im Flussbett eines Sturzbaches zum halten. Zwei der Insassen wurden schwer verletzt aus dem Auto geborgen und ins Krankenhaus Son Espases gebracht. Ein dritter, der auf der Rückbank saß, konnte alleine den Wagen verlassen und wurde im Krankenhaus Inca verarztet.

Mit dem verstorbenen Lastwagenfahrer sind es bereits vier Verkehrstote in einer Woche, nachdem zwei junge Leute bei Montuïri und ein Jugendlicher in Binissalem verunglückt waren. /pss