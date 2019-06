Eine Insel im Sonnenschein

Mit einem relaxten "Hey, hey" beginnt Weezers alter Sommersong "Island in the sun" und mit dem gleichen "Hey Hey" geht es in diese Wettermeldung. Die Sonne scheint am Sonntag (2.6.), kaum ein Wölkchen ist am Himmel zu sehen. Die Temperaturen erreichen sogar in den Bergen 25 Grad, in der Gegend um Sa Pobla, traditionell die heißeste Gegend der Insel, geht es sogar über 30 Grad. Ein schwaches Lüftchen weht von Osten her. Abends geht es bis auf 11 Grad runter.

So sieht es gerade auf Mallorca aus: die MZ-Livecams

Am Montag geht es genauso weiter. Die staatliche Wetteragentur Aemet sagt leicht steigende Temperaturen voraus. Ansonsten weht der Wind leicht aus Südosten. Gegen Mittag können sich in höheren Lagen Wolken bilden. Und genau so soll es in den Tagen danach weitergehen.

Wer an den Strand geht: Die Wassertemperatur liegt bei rund 20 Grad.

"Hey, hey" /pss