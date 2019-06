Erste Hitzewelle des Jahres sucht Mallorca heim

Der Mallorca-Sommer ist da. In den kommenden Tagen wird es heiß. In der Inselmitte ist mit 34 Grad zu rechnen.

Blauer Himmel, strahlender Sonnenschein, keine Wolke am Himmel zu sehen - so präsentiert sich Mallorca am Montagvormittag (3.6.). Nach dem Mittagessen tauchen zwar vereinzelte Wolken auf, sie dürften aber nur kurz die Sonne verdecken. Die Temperaturen: 32 Grad in Sa Pobla, 28 Grad in Palma de Mallorca, 25 Grad in Felanitx.

In der Nacht kühlt es auf 12 Grad in Palma de Mallorca ab, in Felanitx bleibt es bei 15 Grad wärmer.

Am Dienstag wird es noch einen Zacken wärmer. Palma kratzt bei 29 Grad an der 30-Grad-Marke. In Sa Pobla sollen es 34 Grad werden. Wieder wird es einen sonnigen Tag geben. Ein Bad im Meer bringt Erfrischung. 22 Grad ist das Wasser an der Playa de Palma kühl.

Am Mittwoch wird es nicht mehr ganz so warm. Die Tagestemperaturen sollen im Vergleich zum Vortag sinken, dafür kühlt es in der Nacht nicht mehr so stark ab. Tagsüber gibt es einen Sonne-Wolken-Mix. /rp