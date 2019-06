Feuerwehr befreit Baby aus einem Auto vor Hotel an der Playa de Palma

Der Vorfall ereignete sich im Carrer Vaixell, dicht an der Autobahnausfahrt Can Pastilla.

Weil sie ihr Baby im Auto an der Playa de Palma eingeschlossen hatten, ist am Montag (3.6.) die Feuerwehr einem Elternpaar in Can Pastilla auf Mallorca zu Hilfe gekommen. Die Eltern hatten die Tür des Wagens zugemacht und die Schlüssel im Auto gelassen, wo auch ihr Baby in der Baby-Schale lag. Die Türen verriegelten sich automatisch, und die Eltern konnten sie nicht mehr öffnen.

Der Vorfall ereignete sich im Carrer Vaixell dicht an der Autobahnausfahrt Can Pastilla vor dem Eingang eines Hotels. Die Eltern riefen die Feuerwehr zu Hilfe, um das Auto mit Gewalt zu öffnen. /tg