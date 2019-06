So voll war es zum Vatertag in Cala Ratjada

Jedes Jahr kündigt das Rathaus der zuständigen Gemeinde Capdepera auf Mallorca an, die Sauf-Eskapaden deutscher Urlauber im Küstenort Cala Ratjada eindämmen zu wollen. Und jedes Mal schlägt das Vorhaben um die langen Wochenenden vom Vatertag, Pfingsten und Fronleichnahm fehl. Auch in diesem Jahr zogen vorwiegend jüngere Männergruppen am Vatertags-Wochenende grölend durch die Straßen.

In Supermärkten, auf öffentlichen Straßen und vor Cafés herrschten in den vergangenen Tagen die oft stark alkoholisierten Urlauber vor. Teils in grellbunter Kleidung als Gruppe zu erkennen, teils mit nackten Oberkörpern und lautem Gegröle machten die Deutschen auf sich aufmerksam - nicht immer zur Freude anderer Urlauber. "Alles live und in Farbe mitbekommen. Die 48 Stunden vor unserem Abflug war an Schlaf in unserem niedlichen mallorquinischen Aparthotel nicht mehr zu denken. Nächstes Mal fliegen wir wieder zwei Wochen früher", schreibt Touristin Astrid Bock in der Facebook-Gruppe "Cala Ratjada Insider". "Einfach nur beschämend", schreibt auch Nutzerin Li Mei.

Besonders am Naturstrand Cala Agulla war in den vergangenen Tagen an Ruhe kaum zu denken. Dort trafen zahlreiche Urlaubergruppen aufeinander. Während einige sich zivilisiert verhielten, fielen andere mit lauter Musik und Toilettengängen im abgesperrten Dünenbereich negativ auf. /somo