Polizei schnappt Autoknacker auf Mallorca auf frischer Tat

Mit der steigenden Zahl an Touristen auf Mallorca haben auch kriminelle Machenschaften auf der Insel zugenommen. Die Polizei hat nun ihre Präsenz an Aussichtspunkten erhöht und dabei Diebe auf frischer Tat ertappt, die Wertsachen aus Fahrzeugen stehlten.

Wie aus einer Pressemitteilung vom Dienstag (4.6.) hervorgeht, beobachtete die Guardia Civil am vergangenen Wochenende drei Diebe, die am Aussichtspunkt in der Nähe vom Cúber-Stausee Fahrzeuge aufbrachen. Dabei verübte einer die Tat, die zwei Komplizen standen Schmiere.

Die Polizisten nahmen die Gauner fest. In ihrem Fahrzeug fanden sie Wertsachen, Bargeld und Ausweisdokumente der Opfer. Die Diebe wurden dem Richter vorgeführt und danach wieder auf freien Fuß gesetzt. Einer von ihnen darf sich nun aber nicht mehr den Aussichtspunkten nähern. /rp