Erst etwas kühler, dann nimmt der Sommer auf Mallorca Fahrt auf

Es macht dieser Tage kaum einen Unterschied, ob man in Deutschland oder auf Mallorca ist. Das Wetter ist hier wie dort sommerlich. Auf der Insel gibt es eine kürze Abkühlung, dann geht es mit den hohen Temperaturen und der Sonne weiter.

Der Mittwoch (5.6.) ist bewölkt gestartet. Erst am Nachmittag soll die Sonne wieder rauskommen. Die Wolken verschwinden aber nicht gänzlich. Die Höchsttemperaturen liegen bei 32 Grad in der Inselmitte um Sa Pobla und 28 Grad an der Küste, wie in Palma de Mallorca und Felanitx.

In der Nacht kühlt es auf 13 Grad in Palma de Mallorca, 15 Grad in Sa Pobla, 17 Grad in Felanitx ab.

So sieht es gerade auf Mallorca aus: die MZ-Livecams

Am Donnerstag wird es etwas kühler. Dann liegen die Höchstwerte bei 28 Grad in Palma de Mallorca, 25 Grad in Felanitx. Der Tag startet sonnig. Im Verlauf ziehen ein paar Wolken auf. In der Nacht kühlt es auf 11 Grad in Palma de Mallorca, 14 Grad in Felanitx ab.

Zum Wochenende steigen die Temperaturen wieder. Die 30-Grad-Marke ist dann kein Hindernis mehr. Dann scheint auch erneut durchgehend die Sonne. /rp