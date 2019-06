Spanische Marine sucht Wracks vor Mallorca

Ein U-Boot aus dem Ersten Weltkrieg, die beiden italienischen Schiffe "Impetuoso" und "Pegaso" aus dem Zweiten Weltkrieg und die Überreste eines antiken Ankerplatzes aus der Römerzeit bei Alcanada. Nach diesen und weiteren Spuren suchen zwischen dem 5. und dem 20. Juni mehrere Schiffe in den Gewässern vor Alcúdia und Pollença im Norden von Mallorca.

An der Suche nehmen Wissenschaftler, die spanische Marine, die Hafenbehörde sowie Taucher der Guardia Civil teil. An fünf verschiedenen Stellen der Küste werden sie den Meeresboden nach archäologischen Spuren absuchen, wie der Unterwasserarchäologe Sebastià Munar am Mittwoch (5.6.) bei der Präsentation der Aktion erklärte. Beim Absuchen des Meeresgrundes wird auch ein mit Kamera ausgestatteter Unterwasser-Roboter helfen, der bis zu 100 Meter tief eingesetzt werden kann. /tg