Polizei beschlagnahmt gefälschte Marken-Klamotten auf Mallorca

Mehrere Kisten mit gefälschten Markenartikeln für den Straßenverkauf in den Touristenmeilen auf Mallorca hat die Polizei in Palma de Mallorca beschlagnahmt. Wie die Polizei am Mittwoch (5.6.) mitteilte, waren die fünf Kisten mit 885 wie Gürteln und Tüchern vermeintlich teurer Marken bereits am 20. Mai entdeckt worden.

Die Ermittlungen liefen weiter, bis schließlich am Montag (3.6.) ein Mann festgenommen wurde, der als mutmaßlicher Empfänger der aus der Türkei nach Mallorca geschmuggelten Ware gilt. Die Behörden gehen davon aus, dass die Waren von fliegenden Händlern auf den Straßen an der Playa de Palma und anderen Urlauber-Destinationen der Insel verkauft werden sollten. /tg