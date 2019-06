Salmonellen-Vergiftung durch Hamburger aus dem Supermarkt auf Mallorca

Mit Salmonellen-Vergiftung sind auf Mallorca sieben Personen ins Krankenhaus Manacor eingeliefert worden. Anscheinend hatten sie schlechtes Fleisch gegessen, das sie in einem Supermarkt im Ort gekauft hatten.

Der Vorfall ereignete sich am Samstag (1.6.). Eine Gruppe von Freunden hatte Hamburger - Huhn mit Spinat - in einem Supermarkt in Manacor gekauft und anschließend gemeinsam gegessen. Wegen schwerer Margen-Darm-Probleme mussten sie anschließend alle gemeinsam ins Krankenhaus, wo eine Salmonellenvergiftung festgestellt wurde. Der einzige Teilnehmer an dem Abendessen, der keine Hamburger gegessen hatte, blieb von der Vergiftung verschont.

Ein Krankenhaussprecher bestätigte, dass zunächst neun Personen in der Notfallaufnahme untersucht wurden. Von den neun mussten sieben stationär behandelt werden. Alle hätten sich schnell erholt.

LebensmittelInspektionen im betroffenen Supermarkt ergaben, dass die normalen Hygienestandards eingehalten wurden. Die Gesundheitszentren in Manacor wurden gebeten, alle weiteren Fälle möglicher Salmonellen-Vergiftung umgehend zu melden. /tg