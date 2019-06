Mehrere Einsätze für die Feuerwehr auf Mallorca

Brennende Müllcontainer und eine Lagerhalle in Flammen - die Feuerwehr auf Mallorca hatte in der Nacht auf Sonntag (9.6.) einiges zu tun.

Im Industriegebiet von Sa Pobla hatten Zeugen in den frühen Morgenstunden Rauch und Flammen in den Lagerräumen eines Bohr- und Brunnenbau-Unternehmens entdeckt. Drei Stunden lang mussten Einsatzkräfte aus Inca, Alcúdia und Llucmajor gegen die Flammen kämpfen, bis das Feuer unter Kontrolle gebracht war. Die Brandursache ist noch unklar.

In Palma de Mallorca setzt sich derweil die schier endlos erscheinende Serie brennender Müllcontainer fort. Auch in dieser Nacht steckten Unbekannte wieder drei Container am Carrer General Riera und zuvor an der Plaza del Tubo in Brand. Der Feuerwehr gelang es, zu verhindern, dass die Flammen auf angrenzende Wohnhäuser oder Fahrzeuge übergingen.

Insgesamt sind in den vergangenen anderthalb Jahren damit bereits 374 Container in der Inselhauptstadt mutwillig angezündet worden. Vier Personen wurden in den vergangenen Monaten teils unabhängig voneinander festgenommen. Mittlerweile steht fest, dass es sich nicht um einen Einzeltäter, sondern auch viele Trittbrettfahrer handelt. Die Kosten, die die Stadt zur Beseitigung der Feuer und die Neuanschaffung der Container aufbringen muss, belaufen sich bereits auf mehr als 400.000 Euro. /somo