Deutsche prügeln dunkelhäutigen Türsteher auf Mallorca krankenhausreif

Der Türsteher einer Diskothek an der Playa de Palma auf Mallorca liegt mit schweren Verletzungen im Krankenhaus Son Espases, nachdem zwei deutsche Urlauber ihn am Samstagabend (7.6.) brutal zusammengeschlagen haben. Wie die Nationalpolizei am Montag (10.6.) gegenüber der MZ bestätigte, ereignete sich der Vorfall um 21.30 Uhr an "einer Diskothek an der Playa de Palma". Die Mordkommission ermittelt.

Ersten Hinweisen zufolge handelt es sich bei der Tat um einen rassistisch motivierten Angriff. Augenzeugen und Besucher der Diskothek sollen die Angreifer als Mitglieder einer rechtsradikalen Gruppe identifiziert und "Nazis raus" gerufen haben, wie die Zeitung "Última Hora" berichtet.

Die beiden jungen Deutschen wurden von der Ortspolizei festgenommen. Die Ermittlungen führt die spanische Nationalpolizei, die in Kürze erste Erkenntnisse zur Gewalttat mitteilen will. /tg