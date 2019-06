Mallorca Sotheby's International Realty bringt architektonisches Meisterwerk auf den Markt

Wie Mallorca Sotheby's International Realty mitgeteilt hat, bringt die Immobilienfirma "Infinity" auf den Markt, eine einzigartige Villa an einem der exklusivsten und begehrtesten Standorte der Insel.

Diese beeindruckende Immobilie mit acht Schlafzimmern auf den Hügeln von Mon Port, weit über dem mondänen Port d'Andratx, verfügt über 1.583 Quadratmeter Wohnfläche und bietet dank der unvergleichlichen, abgelegenen Lage einen wunderbaren Panoramablick auf das Mittelmeer und viel Ruhe zum ungestörten Genießen der malerischen Landschaft. Mallorca Sotheby's International Realty wird für dieses außergewöhnliche neue Objekt exklusiv den Verkauf abwickeln.

Jedes Detail von "Infinity" wurde bewusst so konzipiert, dass der wunderschöne Ausblick und die einzigartige Lage optimal zur Geltung kommen und jeder Raum der Villa von natürlichem Licht durchflutet wird. Design und Gestaltung der Immobilie wurden durch die örtlichen landschaftlichen Gegebenheiten und die besondere Natur der Insel inspiriert. So wurde auch die Innenausstattung so gestaltet, dass sie scheinbar nahtlos mit der Umgebung verschmilzt und ein Gefühl von Weite und Entspannung vermittelt. Unverwechselbare Designelemete wie eine beeindruckende, geschwungene Wand im Innenbereich verleihen dem Anwesen Textur, Licht und Wärme.

Das Lifestyle-Konzept von "Infinity", das darauf ausgerichtet ist, Zeit im Freien zu verbringen, spiegelt sich auch in der Küche und dem Esszimmer wider, von denen aus man direkt auf die große Terrasse, zum Pool und in den Garten gelangt. Von überall aus kann man den fantastischen Blick auf das Meer genießen.

Alejandra Vanoli, die Direktorin von Mallorca Sotheby's International Realty erklärt hierzu: "Dieses Objekt bietet eine einmalige Gelegenheit, eine der faszinierendsten Immobilien in einer der besten Lagen der Insel zu besitzen. Trotz der Lage inmitten schönster Natur sind Palma und das besondere Lifestyle-Angebot, das die Insel zu bieten hat, von 'Infinitiy' aus gut zu erreichen. Wir haben keinen Zweifel daran, dass sich zahlreiche potentielle Käufer aus aller Welt für dieses wahrlich atemberaubende Objekt interessieren werden."

Dieses architektonische Kunstwerk wurde aus hochwertigsten Materialen errichtet und zeichnet sich durch ein verführerisches kurvenförmiges Design aus. Zu den Highligths gehören die beiden maßgeschneiderten Boffi Design Küchen (Hauptküche und Küche im Dienstbereich), die Bibliothek, die überdachte Terrasse, der hauseigene Lift und der außergewöhnliche Wohnbereich. Auch der Außenbereich verfügt über alles, was man zum ungestörten Genießen der Umgebung und des Ausblicks benötigt. Dazu gehören ein 21 Meter langer Pool, eine wunderbare Sonnenterrasse aus Teak-Holz, eine Chill out-Ecke und ein voll ausgestatteter BBQ-Bereich. Ganz zu schweigen von dem mediterran gestalteten Garten mit großer Rasenfläche.

Mallorca bietet malerische Häfen und wunderschöne Buchten, umgeben von Bergen mit atemberaubender Aussicht. Einer der wohl bekanntesten dieser Häfen ist Port d'Andratx im Südwesten der Insel, unterhalb der wunderschönen Villa gelegen. Der Hafen gilt nicht nur als einer der schönsten des Mittelmeerraums, sondern wird auch als besonders stylish angesehen. Der gepflegte und gut ausgestattete Yachtclub verfügt über mehr als 450 Liegeplätze.

Trotz seiner zahlreichen Restaurants und des großartigen, modernen Freizeitangebots ist Port d'Andratx auch heute noch mit seinen Wurzeln verbunden und verfügt weiterhin über einen funktionierenden Fischerhafen. Von einem der vielen Cafés und Bars rund um den Hafen kann man dem emsigen Treiben des maritimen Lebens zusehen, das sich hier nach wie vor Tag für Tag abspielt. Darüber hinaus gibt es zwei Strände sowie luxuriöse Spas und Golfplätze in unmittelbarer Umgebung.

Nebem dem vielfältigen Lifestyle-Angebot ist die Immobilie auch verkehrstechnisch gut angebunden. So ist die weltweit bekannte Inselhauptstadt Palma über die Autobahn in ca. 20 Minuten zu erreichen. Dasselbe gilt für ihren Flughafen, den drittgrößten Spaniens, von dem aus regelmäßig internationale Flüge in die wichtigsten Städte der Welt abheben.