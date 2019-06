Sieben Festnahmen nach 34 Diebeszügen am Aussichtspunkt Formentor

Die Guardia Civil auf Mallorca hat einer Diebesbande das Handwerk gelegt. Die Gauner hatten am Formentor-Aussichtspunkt Es Colomer Touristen die Brieftaschen gestohlen.

Wie die Beamten in einer Pressemitteilung am Montag (10.6.) bekannt gaben, liefen die Ermittlungen bereits seit mehreren Wochen. Immer wieder hatten Touristen Diebstähle in dem Gebiet angezeigt.

Die Täter hatten es auf ältere ausländische Touristen abgesehen. Nach dem Diebstahl entnahmen sie das Bargeld aus den Brieftaschen und entledigten sich dieser.

Die Guardia Civil nahm sieben Personen fest, die rumänischer Staatsangehörigkeit sind. Bei einer Durchsuchung in einem Auto konnten die Beamten 8.000 Euro Bargeld sowie mehrere Kreditkarten finden. Der Diebesbande konnten 34 Raubzüge nachgewiesen werden. /rp