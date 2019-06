Wo ist denn der Mallorca-Sommer hin?

So ein Mallorca-Urlaub braucht eine Weile, bis er in die Gänge kommt. Während auf der Insel dieser Tage die grauen Wolken kreisen, schwitzt Berlin quasi unter einem mallorquinischen Sommer.

Doch bleiben wir auf der Insel, wo wir einmal hier sind: Mit viel Sonne ist am Dienstag (11.6.) nicht zu rechnen. Am Abend dürfte es zudem noch regnen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 28 Grad in Sa Pobla, 27 Grad in Palma de Mallorca und 25 Grad in Felanitx. In der Nacht kühlt es auf inselweit 16 Grad ab.

So sieht es gerade auf Mallorca aus: die MZ-Livecams

Die grauen Wolken lassen sich auch am Mittwoch noch nicht vertreiben. Die Temperaturen sinken im Vergleich zum Vortag spürbar. Mehr als 25 Grad werden es nicht, in der Nacht gibt es 14 Grad. Immerhin kann am Abend der ein oder andere Sonnenstrahl die Wolkendecke durchdringen.

Am Donnerstag wird es langsam besser. Bei einem Sonne-Wolken-Mix - aber auch Regen und Gewitter sind kurzzeitig möglich - steigen die Temperaturen wieder. Das Wochenende soll sommerlich schön werden. /rp