Küstenbehörde ordnet Rückbau von Strandbar an der Cala Torta an

Die balearische Küstenbehörde hat die Schließung und den Rückbau der Strandbar von Cala Torta an der Nordostküste von Mallorca angeordnet. Die Konzession sei ausgelaufen, heißt es zur Begründung. Der Zeitplan zum Rückbau soll in Absprache mit der Gemeinde Artà festgelegt werden.

Die Konzession für die Strandbar wurde nicht verlängert, weil dies zu spät und unter formalen Fehlern beantragt worden sei, heißt es. Der ursprüngliche Konzessionsinhaber verstarb vor vier Jahren, eine Übertragung an die neuen Betreiber wurde verweigert.

Inzwischen gelten verschärfte Vorschriften für den Betrieb von Chiringuitos. So müssen diese an Naturstränden prinzipiell im Winter wieder abgebaut werden - so wie inzwischen auch am Naturstrand Es Trenc der Fall. Derzeit läuft der Betrieb der Strandbar in dem geschützten Dünengebiet weiter wie gehabt.

