Verprügelter Megapark-Türsteher verlässt die Intensivstation

Dem Mitarbeiter der Diskothek Megapark, der nach einer Attacke durch mutmaßliche deutsche Neonazis verletzt im Krankenhaus auf Mallorca liegt, scheint es etwas besser zu gehen. Am Mittwoch (12.6.) wurde er schließlich von der Intensiv- auf die normale Station verlegt. Anscheinend konnte die befürchtete Querschnttslähmung nach der schweren Halswirbelsäulenverletzung abgewendet werden, wie die Tageszeitung "Ara" berichtet.

Derweil verdichten sich die Hinweise auf den rechtsradikalen Hintergrund der in Untersuchungshaft sitzenden mutmaßlichen Täter, die den 43-jährigen senegalesischen Türsteher des Megaparks am Freitagabend (7.6.) brutal zusammengeschlagen hatten. Online-Medien veröffentlichten Fotos aus den sozialen Netzwerken, demnach waren die beiden offensichtlich mit einer größeren Gruppe radikaler Fußballfans an der Playa de Palma unterwegs. Einer soll zudem einer Kampfsportgruppe angehören.

Der Überfall hatte am frühen Freitagabend (7.6.) im Megapark stattgefunden. Die Großdisco an der Playa de Palma öffnete um 21 Uhr die Türen. Der Vorfall trug sich kaum eine halbe Stunde später zu. Augenzeugen zufolge griffen die beiden später festgenommenen jungen Deutschen den Senegalesen im öffentlichen Bereich zwischen Rolltreppe und Show-Arena an. Die Aufzeichnungen der Sicherheitskameras werden zurzeit von der Polizei ausgewertet.

Alles muss sehr schnell passiert sein. Die beiden Männer griffen den Mann anscheinend ohne Vorwarnung an. Die Türsteher am Einlass brauchten nur kurze Zeit, um ihrem Kollegen zu Hilfe zu kommen. Da lag dieser bereits am Boden, während einer der beiden Angreifer weiter auf ihn einschlug. Der 43-jährige Mann aus Senegal, mehrfacher Familienvater und langjähriger Mitarbeiter, verlor das Bewusstsein und blutete aus einem Ohr. Später konnte er die Beine nicht mehr bewegen, vermutlich aufgrund einer Verletzung der Halswirbelsäule. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus. Dort wurde er am Montag operiert und lag am Mittwoch weiterhin auf der Intensivstation. Über mögliche Folgeschäden will im Moment niemand sprechen. Eine Querschnittslähmung kann nicht ausgeschlossen werden.

Die mutmaßlich rechtsradikalen Täter – zwei aus einem Vorort von Leipzig stammende Deutsche, R.?F. und J.?H., im Alter von 20 und 21 Jahren – wurden bis zum Eintreffen der ­Polizei festgehalten. Ein Gericht in Palma wies sie am Montag in Untersuchungshaft ein. Die Ermittlungen führt die Mordkommission der Nationalpolizei. Untersucht wird vorerst wegen schwerer Körperverletzung. Auch wenn die Umstände auf einen rechtsextremen ­Angriff hinweisen, gibt es zu den Motiven vorerst keine weiteren Angaben der Behörden. Bei der Überprüfung der Personalien zeigte einer der beiden sein Handy vor, weil er keinen Ausweis bei sich trug, sondern nur ein Foto davon auf dem Telefon. Dabei sollen die Polizisten Bilder von Hakenkreuzen und anderen rechts­extremen Symbolen erkannt haben. Andere ­Megapark-Besucher meinten, die Schläger als rechtsradikale Fußballfans des FC Lokomotive Leipzig erkannt zu haben. Offiziell bestätigte Informationen gibt es dazu bislang keine.



Betroffenheit

„Die Kollegen hier und ich persönlich, wir sind alle geschockt", erklärt Megapark-Sprecher Sigi Holleis mit deutlich bewegter Stimme. Es handele sich um einen „sehr beliebten" Mitarbeiter, der seit Jahren für die Sicherheit in der Disco arbeite. Man schätze ihn auch wegen seiner besonders friedfertigen Art. „Das ist kein Türsteher, der sich vor dir aufbaut und in den Weg stellt", erklärt Holleis. Im Umgang mit Gästen oder Künstlern finde er „immer genau den richtigen Mittelweg". Im Unternehmen sei man sich einig, dass man sich jetzt vor allem um die Familie kümmern müsse, zumal nicht klar sei, wann und und wie der 43-Jährige wieder arbeiten könne.

Kampfbereite Hooligans

„Wir verurteilen diese Gewalttat aufs Schärfste, so wie wir auch jede weitere Gewaltattacke verurteilen", sagte Tomás Ibarz als Sprecher der Cursach-Gruppe der MZ. Man setze seit Jahren darauf, mögliche Gewalttäter gar nicht erst hineinzulassen. „Die Männer waren vorher nicht als gewalttätig aufgefallen, sonst wären sie nicht reingekommen", so Ibarz. Die beiden hätten auch keine rechtsextremen Symbole oder Tattoos zur Schau getragen.

Immer wieder treffen sich gewaltbereite Fußballfans deutscher Vereine auf Mallorca. Dass sie dabei gezielt Schlägereien suchen, zeigt auch die Tatsache, dass die Verhafteten Mund- und Zahnschützer bei sich trugen, wie sie im Kampfsport üblich sind. Die Fans nutzen auf Mallorca auch den Umstand aus, dass in Deutschland verbotene Symbole oder Nazigrüße in Spanien nicht geahndet werden.