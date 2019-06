"This is Palma" - Werbung diesmal ohne Postkarten-Idylle

Die Tourismusstiftung der Stadt Palma de Mallorca hat die neue Markenkampagne "This is Palma" vorgestellt. An 80 Standorten in Palma de Mallorca hängen seit Kurzem Plakate, die auf auf Sehenswertes aufmerksam machen sollen, unter anderem im Carrer de Sant Domingo, am Flughafen, in den Tourismus-Bussen sowie in den Stadtbussen.

"Mit dieser Kampagne zeigt die Stadt, was sie hat: Kulturgüter, Geschichte, Weltbürgertum und reichlich Kultur", sagte Stadträtin Joana Maria Adrover. Dadurch hebe sich Palma von anderen Städten ab.

Mit der Kampagne wolle man gezielt die Aufmerksamkeit der Bürger, Residenten und Touristen wecken und bewusst andere Bilder der Stadt zeigen als die, die typischerweise auf den Postkarten zu sehen sind.

Im Januar hatten die Initiatoren die Werbekampagne bereits auf der Tourismusmesse Fitur in Madrid vorgestellt. /sw