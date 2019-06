Festnahmen nach Frachter-Brand vor Mallorca

Die Guardia Civil hat am Freitag (14.6.) mehrere Personen verhaftet. Die Beamten vermuten, dass die Verhafteten das Feuer auf dem Frachter gelegt haben, der Mitte Mai vor der Küste von Mallorca brannte.

Das mit 1.843 Autos beladene Frachtschiff "Grande Europa" hatte in der Nacht vom 15.Mai Feuer gefangen, als es sich in etwa 40 Kilometer Entfernung von Palma de Mallorca und in direkter Nähe zum Meeresschutzgebiet rund um die Insel Cabrera befand.

Sicherheitskräfte konnten den Brand löschen und ein größeres Unglück verhindern. Der Frachter wurde vorerst nach Mallorca abgeschleppt, später zur Reparatur nach Valencia.

Wie "Europress" am Samstag (15.6.) berichtet, ermittelt die Polizei nun wegen Brandstiftungs. Mehrere Personen wurden in Valencia festgenommen. /rp