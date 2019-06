Schönes Sommerwetter auf Mallorca mit einer Ausnahme

Sonne, sommerliche Temperaturen und vor allem kein Unwetter. Mallorca hat dann doch noch seine Vorteile gegenüber Deutschland. Das Wetter auf der Insel bleibt in den kommenden Tagen schön. Eine kleine Ausnahme gibt es aber.

Am blauen Himmel am Samstag (15.6.) wird sich nichts mehr ändern. Partygänger können in der Nacht auf die Jacke verzichten. Bei Temperaturen um die 19 Grad bleibt es angenehm.

Am Sonntag geht es vorerst schön weiter. Einem Strandbesuch am Vormittag steht nichts entgegen. Die Temperaturen betragen 28 Grad in Palma de Mallorca, 26 Grad in Sa Pobla, 25 Grad in Felanitx. Die Wassertemperaturen an der Playa de Palma betragen 21 Grad.

So sieht es gerade auf Mallorca aus: die MZ-Livecams

Ab dem Nachmittag verdecken jedoch zunehmend Wolken die Sonne. Es soll aber trocken bleiben. Die Nacht wird etwas kühler als am Vortag, 17 Grad sollen es werden.

Die kommende Woche wird wettertechnisch sehr schön. Die Temperaturen steigen leicht an. Die Sonne scheint ohne Pause. /rp