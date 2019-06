Polizei nimmt nach Schlägerei an der Playa de Palma vier Deutsche fest

Vier randalierende deutsche Urlauber hat die spanische Nationalpolizei in der Nacht auf Samstag (15.6.) an der Playa de Palma auf Mallorca festgenommen. In einer bekannten Bar der Ausgehmeile war es zu einer Rauferei gekommen, bei der Gläser durchs Lokal flogen und ein weiterer Tourist am Kopf verletzt wurde.

Die Polizei nahm vier Deutsche fest. Bei der Vernehmung verweigerten sie die Aussage. Am Samstagnachmittag wurden sie vorläufig frei gelassen. Der Verletzte wurde im Krankenhaus behandelt und nach kurzer Zeit wieder entlassen. /tg