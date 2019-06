Putin-Vertrauter Setschin wegen möglicher Mallorca-Reisen in Kritik

Das Foto soll Setschin am 6. August 2018 beim Besteigen des Flugzeugs in Palma de Mallorca zeigen.

Das Foto soll Setschin am 6. August 2018 beim Besteigen des Flugzeugs in Palma de Mallorca zeigen. Foto: Reuters

Wegen mutmaßlicher Mallorca-Urlaube mit dem Firmenjet ist der Vorstandsvorsitzende des russischen Ölkonzerns Rosneft Igor Setschin in die Schlagzeilen der internationalen Presse geraten. Wie die Nachrichtenagentur Reuters herausfand, flog der Jet des Konzerns regelmäßig nach Mallorca, Sardinien und die Malediven und zwar regelmäßig über Wochenenden oder zu russischen Feiertagen oder Ferienzeiten. Freunde und Familienmitglieder sollen zudem während dieser Tage Fotos aus den Urlaubsregionen in den sozialen Netzwerken gepostet haben. Von Setschin selbst soll es keine Spuren geben - außer einem Foto, das ihn anscheinend beim Betreten des Jets auf dem Flughafen Palma de Mallorca zeigt.

Politische Brisanz hat das Thema nicht nur, weil Setschin der Chef der staatlichen Ölgesellschaft ist, sondern weil er auch als enger Vertrauter des russischen Präsidenten Wladimir Putins gilt. Bis 2012 war Setchin stellvertretender Ministerpräsident der russischen Regierung. Kreml-Kritiker machten immer wieder auf die verschwenderischen Eigenarten der Putin-Riege aufmerksam. Sie kritisieren, dass staatliche Gelder für den Prunk der Magnaten ausgegeben würden.

Reuters wertete öffentlich einsehbare Daten aus, um die Flüge der Rosneft-Maschinen in den Jahren 2015 bis 2019 zu analysieren. Demnach flogen sie Sardinien acht Mal, die Malediven 15 Mal und Palma de Mallorca sieben Mal an. Die Agentur weist zudem darauf hin, dass es zu den Tagen keinerlei Hinweise auf geschäftliche Termine des Unternehmens in den Urlaubsregionen gebe. /tg