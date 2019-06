Bis zu 34 Grad - jetzt startet der Sommer auf Mallorca durch

Nachdem das Wochenende am Sonntagabend (16.6.) vergleichsweise frisch geendet hat, startet der Sommer am Montag (17.6.) wieder voll durch. Palma de Mallorca nähert sich mit 29 Grad an die 30-Grad-Marke an, in Sa Pobla ist es mit 31 Grad am wärmsten. In Felanitx und Portocolom betragen die Temperaturen vergleichweise milde 27 Grad. Vor allem an der Küste weht zum Wochenbeginn ein leichter Wind.

Am Dienstag (18.6.) geht's dann ähnlich weiter, wobei die Temperaturen leicht ansteigen, in Felanitx und Portocolom auf 28 Grad. In Sa Pobla wird's mit 34 Grad richtig warm. Der Himmel bleibt am Dienstag wolkenlos, auch an diesem Tag weht an den Küsten ein leichter Wind. Perfektes Wetter also für einen Strandtag. /sw