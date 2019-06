Neuer Parkplatz an Mallorcas Traumstrand Es Trenc kurz vor der Eröffnung

Der langersehnte Parkplatz nahe des beliebten Naturstrands Es Trenc steht kurz vor der Eröffnung. Wie eine Sprecherin des zuständigen balearischen Umweltministeriums der Mallorca Zeitung bestätigte, soll das Terrain, das etwa 1,5 Kilometer vom Strand und dem Örtchen Ses Covetes aus landeinwärts liegt, am Freitag (21.6.) erstmals als Stellfläche für private Pkw dienen.

Mit der Eröffnung übergibt die Landesregierung die Verwaltung des Parkplatzes offiziell an das zuständige Rathaus von Campos. Dort hatte man schon seit Wochen ungeduldig auf den großen Tag gewartet - schließlich war der Parkstreifen entlang der Zufahrtsstraße nach Ses Covetes, an dem sich in den vergangenen Jahren die Autos der Badegäste stauten, bereits überpinselt worden. Dort entsteht nun ein Fußgängerweg, über den die Strandgänger vom neuen Parkplatz zum Wasser gelangen sollen. Ab dem 1. Juli soll auch ein Shuttlebus zwischen Stellfläche und Strand zirkulieren.

Ursprünglich war geplant, dass der neue Parkplatz, der Platz für 497 Autos bietet, bereits Anfang Juni öffnet. Die Arbeiten hatten sich aber verzögert, und die wachsende Anzahl der Es-Trenc-Besucher hat in den vergangenen Wochen in den Stoßzeiten mal wieder für Parkchaos gesorgt. Kritikern zufolge dürfte die neue Stellfläche im Sommer nicht groß genug sein, um die Besucherströme zu fassen. Im Rathaus von Campos hatte man für eine doppelte Größe plädiert. Im Zuge der Erklärung von Es Trenc zum Naturschutzgebiet hatte die Landesregierung dies jedoch abgelehnt.

485.000 Euro hat die Landesregierung hingelegt, um eine ehemals landwirtschaftlich genutzte Koppel in einen Schotterparkplatz mit Bezahlschranke zu verwandeln. Die Benutzer zahlen ab Freitag nun pro Minute Gebühren. Maximal werden pro Tag und Auto 5 Euro fällig. /somo