Brand in Motorrad-Verleih an der Playa de Palma

Die Feuerwehr von Palma de Mallorca musste in der Nacht auf Mittwoch (19.6.) ausrücken, um einen Brand in einem Motorrad-Verleih-Geschäft an der Playa de Palma zu löschen. Das Feuer zog acht Fahrzeuge in Mitleidenschaft. Durch den starken Qualm schlugen auch die Feuermelder in einem darüber gelegenen Hotel Alarm.

Der Vorfall ereignete sich um 23.50 Uhr im Carrer Maravelles, 6, in Arenal. Allem Anschein nach brannte zunächst nur ein Fahrzeug, woraufhin sieben weitere Feuer fingen.

Neben den Einsatzkräften der Feuerwehr von Palma de Mallorca waren auch Polizisten der Ortspolizei Palma de Mallorca vor Ort. Bis zwei Uhr morgens waren die Einsatzkräfte damit beschäftigt, das Feuer zu löschen und das Geschäft vom Rauch zu befreien. /sw