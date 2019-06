Mallorca-Deutsche Alice Weber wird Stadträtin für Bildung und Kultur in Inca

Auch wenn es mit dem Bürgermeisteramt nicht geklappt hat, wird die Deutsche Alice Weber in den kommenden vier Jahren die Politik in Inca in der Insel-Mittel von Mallorca mitbestimmen: Die Politikerin, die im Wahlkampf als Spitzenkandidatin der linksökologischen Regionalpartei Més per Mallorca angetreten war, wird wieder Stadträtin der Linkskoalition im Rathaus. Ihre Zuständigkeit: Bildung und Kultur sowie Vergangenheitsbewältigung.

Bürgermeister ist weiterhin der Sozialist Virgilio Moreno. Més ist mit zwei Stadträten in der Linkskoalition vertreten, einem weniger als bislang. Unklar ist, ob sich auch die Partei der Independents der Regieung anschließen wird.

Ins Stocken geraten sind unterdessen die Koalitionsverhandlungen für eine Wiederauflage des Linksbündnisses auf Balearen-Ebene. Juniorpartner Més fordert mehr als die zwei Landesministerien, die die siegreichen Sozialisten der Regionalpartei angeboten haben. Die Verhandlungen sollen aber trotzdem fortgesetzt werden. /ff

