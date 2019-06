Das schöne Strandwetter auf Mallorca hält weiter an

Mensch, die Temperaturen auf Mallorca sind doch tatsächlich höher als in Berlin. Während die deutsche Hauptstadt einen kurzen Durchhänger vor der nächsten Hitzewelle hat, bleibt es auf der Insel konstant sonnig und warm.

Wolken-Freaks werden am Mittwoch enttäuscht sein. Der Himmel bleibt weitgehend unbewölkt. Die Temperaturen in der Mitte von Mallorca knacken die 30-Grad-Marke. 33 Grad sollen es in Sa Pobla werden. An der Küste bleibt es bei 28 Grad etwas milder. In der Nacht kühlt es auf 16 Grad ab.

So sieht es gerade auf Mallorca aus: die MZ-Livecams

Der Donnerstag startet neblig. Tagsüber gibt es einen Sonne-Wolken-Mix. An den Temperaturen ändert sich nichts. Ein Bad im Meer ist angebracht. 22 Grad ist das Wasser an der Playa de Palma kühl.

Leicht bewölkt geht es am Freitag weiter. Am Wochenende soll die Sonne dann wieder pausenlos scheinen. /rp