So emotional warnen die Behörden vor Waldbrand auf Mallorca

In einem emotionalen Video-Spot warnen die Behörden auf Mallorca eindringlich vor der akuten Waldbrandgefahr auf den Balearen-Inseln. Das Video zeigt unter anderem Bilder der bevorstehenden Feierlichkeiten zur Johannisnacht, bei der an den Sränden viele Lagerfeuer angezündet werden.

Das Feuer begleitet in vielen Situationen unseren Alltag und unsere Feiern, beschreibt das Video. Doch gerade dann, wenn wir es am wenigsten erwarten, kann es sich in unseren todbringenden Feind verwandeln, mahnt die Botschaft und zeigt Sequenzen des verheerenden Waldbrands im Jahr 2013.

Die diesjährige Aufklärungskampagne gegen Waldbrände steht erneut unter dem Motto 'Ni 1 foc al bosc' (Kein einziges Feuer im Wald). Auch angesichts der in diesem Jahr extrem trockenen Wälder warnt das Video mit der Schlussbotschaft: "Die Prävention hängt von dir ab." /tg