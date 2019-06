Rissaga lässt Meeresspiegel vor Mallorca 157 Zentimeter schwanken

Der Hafen in Port de Sóller hat am Freitag (21.6.) zum Teil unter Wasser gestanden. Die Ursache dafür war das Wetterphänomen Rissaga. Die Schwankungen des Meeresspiegels betrugen 157 Zentimeter und waren somit die größten der vergangenen Jahre auf Mallorca.

Die Rissaga ist ein Phänomen, das hauptsächlich an der Küste vor Menorca auftritt, in seltenen Fällen auch vor Mallorca. Für den Freitag hatte der spanischen Wetterdienst Aemet die Warnstufe Orange für Menorca wegen Rissaga-Risiko ausgegeben.

Das Wetterphänomen wird durch Luftdruckschwankungen ausgelöst. Die Gravitationswellen aus der Atmosphäre schwingen dann im Einklang mit der Wasseroberfläche und sorgen für die Unterschiede im Wasserstand. Damit das eintrifft, muss sich in einer Höhe von 1.000 bis 1.500 Metern eine warme Luftschicht bilden und in einer Höhe von 1.500 Metern ein starker Wind wehen.

Dies war am Freitag der Fall. Gegen 8 Uhr trat das Wasser über das Ufer und überflutete den Asphalt am Hafen. Weder Personen noch die vor Anker liegenden Boote kamen zu Schaden.

Am Wochenende beruhigt sich das Wetter auf Mallorca wieder. Bei reichlich Sonnenschein und warmen Temperaturen kann der Strand aufgesucht werden.

Am Samstag soll es 29 Grad in Palma de Mallorca geben, 27 Grad in Sa Pobla und Felanitx. In der Nacht kühlt es auf 17 Grad ab.

Sonntag scheint die Sonne weiter den ganzen Tag. Die Temperaturen sollen ansteigen und die 30-Grad-Marke knacken. Die neue Woche wird es dann heiß. /rp