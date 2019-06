Neuer Parkplatz am Es Trenc-Strand ist fertig

Der lang ersehnte neue Parkplatz am Es Trenc-Strand auf Mallorca ist fertig. Erstmals veröffentlichte die Balearen-Regierung am Donnerstag (20.6.) auch Fotos. So leer wie auf diesen Bildern wird man die 497 Stellplätze vermutlich lange nicht mehr sehen.

Künftig ist die Gemeinde Campos im Süden der Insel für die Verwaltung des Parkplatzes zuständig. Da es sich im Gebiet rund um den Strand um ein Naturschutzgebiet handelt, müssen dabei strenge Auflagen eingehalten werden. Die Anzahl der Pkw müssen reguliert und der Platz sauber gehalten werden.

Ein Fußweg soll den Platz mit dem Ort Ses Covetes verbinden, damit die Besucher sicher zum Strand kommen. Shuttle-Busse sollen die traditionelle Parkplatznot am beliebten Strand weiter entlasten. /tg