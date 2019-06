Feuer in einem Hotel in Palma de Mallorca gelöscht

Ein Hotel in der Altstadt von Palma de Mallorca ist am Freitagnachmittag (21.6.) in Brand geraten. Das Feuer brach gegen 16.30 Uhr im Spa des Hotels Ca Sa Galera im Carrer Miramar, ganz in der Nähe der Kathedrale La Seu, aus. Zu dem Zeitpunkt waren sechs Gäste in dem Haus. Sie konnten das Gebäude schnell verlassen.

Die Feuerwehr hatte in den engen Gassen Schwierigkeiten, an den Brandherd heranzukommen. Die Löscharbeiten dauerten rund zwei Stunden. Verletzt wurde niemand. Die Flammen richteten große Schäden im Spabereich an, die Gäste konnten aber zurück in ihre Zimmer. /pss