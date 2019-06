Sechs Verletzte bei Teileinsturz eines Supermarktes in Palma de Mallorca

Sechs Menschen sind am Sonntagmittag (23.6.) in Palma de Mallorca verletzt worden als das Dach eines Supermarktes teilweise eingestützt ist. Es handelt sich um die Eroski-Filiale im Carrer Bonaire. Drei der Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Zu dem Zeitpunkt des Unglücks war der Supermarkt geöffnet, bei den Verletzten handelt es sich ersten Erkenntnissen nach um Kunden. Befürchtungen, dass weitere Menschen in den Trümmern eingesperrt sein könnten, haben sich nicht bestätigt.

Die Feuerwehr hat die Bewohner der angrenzenden Gebäude evakuiert und untersucht nun die Struktur des Gebäudes, um zu prüfen, dass es nicht zu weiteren Einstürzen kommen kann. /pss