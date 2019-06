Insassen von brennender Yacht vor Mallorca gerettet

Die Seenotrettung "Salvamento Marítimo" hat in der Nacht auf Montag (24.6.) vor Mallorca die Insassen einer Yacht gerettet. Das berichten die Einsatzkräfte auf Twitter.

Wie es heißt, waren neun Personen an Bord, als im Maschinenraum des Schiffes ein Feuer ausbrach. Zu dem Zeitpunkt befand sich die Yacht vor der Südküste Mallorcas. Gegen 1.40 Uhr verständigten die Insassen die Feuerwehr, die wiederum an die Seenotrettung übergab. Die Einsatzkräfte schafften es, die Passagiere unverletzt vom brennenden Schiff zu holen. Anschließend löschten sie die Flammen und brachten das weitgehend zerstörte Gefährt in den Hafen von Port Adriano. Wie es zu dem Brand kommen konnte, wird noch untersucht. /somo