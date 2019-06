Erste Feuerteufelin in Palma de Mallorca festgenommen

Die Nationalpolizei hat in Palma de Mallorca am Dienstag (25.6.) eine Frau festgenommen, die möglicherweise für das Feuer in mehreren Müllcontainern verantwortlich ist. Nach einer langen Liste männlicher Feuerteufel ist sie die erste weibliche Verdächtige.

Bei der 48-Jährigen handelt es sich um eine Obdachlose, berichtet die Nationalpolizei in einer Pressemitteilung. Sowohl am Carrer Eusebi Estada als auch im Carrer Jacinto Verdaguer soll sie am 17. und 20. Juni Conainer in Brand gesteckt und so die Sicherheit der Anwohner gefährdet haben, heißt es in der Mitteilung weiter. Nun soll geprüft werden, ob die Frau auch für weitere Brände verantwortlich sein könnte.

In den vergangenen Monaten gingen in Palma de Mallorca fast täglich Müllbehälter in Flammen aus. Seit November 2017 sind mehr als 360 Fälle dokumentiert. Zunächst gingen die Ermittler davon aus, dass es sich stets um den selben Täter handeln könnte. Mittlerweile wurden aber bereits mehrere Männer festgenommen, die alle ganz unabhängig voneinander gezündelt haben sollen. Auch die Frau scheint ersten Ermittlungen zufolge eine Trittbrettfahrerin zu sein. /somo