Acht Jahre Haft nach Messer-Attacke auf deutsche Mallorca-Urlauber

Der 32-jährige S. B., der im vergangenen Sommer an der Playa de Palma mit einem Messer auf zwei deutsche Mallorca-Touristen eingestochen hatte, ist zu acht Jahren Gefängnis verurteilt worden. Am Dienstag (25.6.) akzeptierte er das vom Gericht in Palma de Mallorca gefällte Urteil, nachdem er sich zuvor zur Straftat der versuchten Tötung bekannt hatte. Der Mann libyscher Nationalität hat in Spanien keine Aufenthaltsgenehmigung. Zweineinhalb Jahre Haft wird er in spanischen Gefängnissen abbüßen müssen, bevor er in sein Land ausgewiesen wird, entschieden die Behörden.

Der 32-Jährige gestand, dass er in der Nacht auf den 3. September 2018 in einen kurzen Streit mit einem deutschen Urlauber verwickelt war. Der Vorfall trug sich im Carrer Missió de Sant Diego im Ortsteil Arenal zu. Der nun Verurteilte zückte daraufhin ein Messer, rammte es seinem Rivalen in die Brust und fügte ihm dabei schwere Verletzungen zu. Ein weiterer Urlauber kam seinem deutschen Freund zu Hilfe und erhielt ebenfalls einen Stich in den Oberkörper.

Als die Polizei einschritt, attackierte der Mann auch die Beamten, die ihn umzingelten und Warnschüsse abgaben. Schließlich stoppten sie ihn mit einem Schuss ins Fußgelenk. Der 32-Jährige fiel zu Boden und wurde verhaftet. Die beiden deutschen Touristen wurden mit dem Notarztwagen ins Krankenhaus gebracht. /tg