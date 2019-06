Balearen mit höchstem Plus bei Einwohnerzahl in ganz Spanien

Die Einwohnerzahl auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln ist im vergangenen Jahr so stark gestiegen wie in sonst keiner Region in Spanien. Zum Stichtag 1. Januar 2019 lebten auf dem Archipel nach Zahlen des spanischen Statistik-Instituts INE, die am Dienstag (25.6.) veröffentlicht wurden, 1.188.000 Personen. Das ist ein Plus von 1,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Zurückzuführen ist die Entwicklung vor allem auf die Einwanderung. Aus dem Ausland zogen gut 15.000 Personen auf die Balearen, aus anderen Regionen Spaniens knapp 3.700. Hinzu kommt ein Bevölkerungszuwachs von 1.946 Personen, der sich aus der Differenz von Geburtenzahl und Sterbefällen ergibt. /ff