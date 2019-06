Föhn heizt Sóller bereits am Morgen auf 34 Grad an

Port de Sóller am Mittwochmittag.

Die Hitzewelle hat Mallorca weiter fest im Griff. Ein Föhnwind hat am Mittwoch (26.6.) bereits am Morgen für hohe Temperaturen in Sóller gesorgt.

Die Wetterstation in Sa Vinyassa registrierte einen rapiden Temperaturanstieg um 7.30 Uhr. Binnen 30 Minuten schoss der Balken im Thermometer von 22,5 auf 34 Grad.

Der Föhneffekt entsteht, wenn sich die Luft in der Atmosphäre anheizt und gleichzeitig die Luftfeuchtigkeit schnell sinkt. Letztere sank am Morgen von 90 auf 17 Prozent.

Die Hitzewelle soll die nächsten Tage anhalten. Hier die Wettervorhersage. /rp