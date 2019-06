Mallorca schwitzt bei Temperaturen bis zu 40 Grad

Mallorca ist in diesen Tagen fast so heiß wie Berlin. Die Hitzewelle hält an. In den kommenden Tagen steigen die Temperaturen auf bis zu 40 Grad an.

Bereits am Mittwoch herrscht auf Mallorca - mit Ausnahme vom Inselosten - Warnstufe Gelb. Der spanische Wetterdienst Aemet warnt vor Temperaturen bis zu 37 Grad.

Bei hohen Temperaturen bleibt das Wetter konstant. Die Sonne knallt den ganzen Tag vom Himmel herab. Der Saharastaub in der Luft sorgt für etwas Dunst.

Die kommenden Nächte werden tropisch. Die Temperaturen sinken nicht unter 20 Grad.

Am Donnerstag hat Aemet die Warnstufe Gelb im Osten, Süden und in der Inselmitte von 12 bis 20 Uhr ausgegeben. Diesmal werden es bis zu 38 Grad. Wolken gibt es keine.

Am Freitag gilt die Warnstufe für die Inselmitte und den Norden. Richtung Wochenende sollen die Temperaturen gen 40 Grad ansteigen. Ein Ende der Hitzewelle wird für den Start der neuen Woche prognostiziert. /rp