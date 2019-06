Polizei findet bei Einbrechern auf Mallorca Goldene Schallplatten von Austro-Sänger

Die Guardia Civil auf Mallorca hat zwei Männer im Alter von 22 und 36 Jahren festgenommen, die für mindestens 27 Einbrüche in Fincas in der Gemeinde Artà verantwortlich sein sollen. Die Festnahme erfolgte bereits am Montag (24.6.) als die Beamten einen Lieferwagen stoppten, in dem die beiden Verdächtigen saßen, wie es in einer Pressemitteilung vom Donnerstag heißt. Im Laderaum befanden sich Gegenstände, die den beiden Männern nicht direkt zuzuordnen waren.

Bei einer Hausdurchsuchung im Anwesen der beiden Männer fand die Polizei Bargeld in unterschiedlichen Währungen, elektronische Geräte und weitere Gegenstände - so auch vier Goldene Schallplatten, die laut Guardia Civil einem österreichischen Sänger gehörten, der teilweise in Artà lebt. Vermutlich handelt es sich hierbei um Reinhard Fendrich, wie sich anhand eines der Pressefotos erahnen lässt. Die MZ hat das Management des Musikers um eine Bestätigung gebeten. /pss